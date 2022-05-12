Військові за безпосередню участь у боях отримують по 100 тисяч гривень у місяць, – Міноборони

Українські військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях, отримають 100 тисяч гривень на місяць. Тільки у травні Міноборони перерахувало до частин 34,5 мільярда гривень.

Виплати отримують понад 500 тисяч людей

Про грошове забезпечення українських військовослужбовців розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона нагадала, що від початку воєнного стану всі військовослужбовці, крім свого звичайного грошового забезпечення, отримують доплату.

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Або з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць, якщо немає боїв. Або з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь у боях,

– написала Маляр у соціальних мережах.

Заступниця Олексія Резнікова наголосила, що кількість днів, проведених у боях, визначається згідно з відповідними бойовими наказами командування.

Маляр також повідомила, що на підставі документів, які формуються військовими частинами, Міноборони перераховує кошти до частин. Ті, за її словами, безпосередньо нараховують кошти воїнам.

Вона повідомила, що за 10 днів травня Міністерство оборони вже перерахувало 34,5 мільярда гривень.

Це грошове забезпечення і доплати з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць. Орієнтовно до 20 травня буде сплачено ще близько 34 мільярди гривень. Але це вже будуть "бойові" та різні одноразові виплати,

– повідомила заступниця Резнікова.

Маляр зазначила, що виплати отримують понад 500 тисяч людей, серед яких частина бере участь у боях. За її словами, іноді виникають проблеми з виплатами, однак в Міноборони намагаються "гнучко реагувати" на них.

Вторгнення Росії в Україну: головне

Росія 24-го лютого розпочала повномасштабну війну проти України, атакувавши майже всі регіони нашої країни. У цей же день президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан в Україні. Також було оголошено про мобілізацію.

Українським військовим наприкінці березня вдалося завдати Росії поразки на Півночі. Окупанти відступили й зосередили сили на Сході та Півдні.

Наразі між Збройними Силами України та російськими окупантами тривають інтенсивні бої на Сході. Також ворогу вдалося тимчасово окупувати деякі частини Півдня і позбавити Україну виходу до моря.

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