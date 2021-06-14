Військові ЗСУ хотіли продати зброю зі своєї частини

Троє військових на Донеччині намагалися вкрасти необліковану зброю з частини. Військові ЗСУ хотіли вивезти її зі свого підрозділу і продати.
Правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів. Загалом у трьох фігурантів справи виявили 6 автоматів, 4 кулемети і 6 гранатометів.
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Зброю військові ЗСУ хотіли продати
Троє військовослужбовців хотіли зброю, які змогли "винести". Йдеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували вивезти з місця дислокації підрозділу.
Що викрали військові:
- 4 автоматичні станкові гранатомети;
- 2 ручні протитанкові гранатомети;
- 1 кулемет Калашникова модернізований;
- 3 кулемети Калашникова танкові;
- 1 автомат Калашникова АК 74;
- 1 автомат Калашникова АК 47;
- 4 автомати Калашникова з металевим складним прикладом;
- 10 підствольних гранатометів;
- 1 пістолет Макарова;
- 2 стволи до ПКТ;
- 1 ствол до ПК.
Зброя, яку військові хотіли продати / Фото СБУ
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.Зверніть увагу! Наразі слідчі не порушили справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю. Якщо це станеться, фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.