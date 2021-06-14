Військові ЗСУ хотіли продати зброю зі своєї частини

14 червня 2021 , 12:09
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Джерело:

СБУ

Троє військових на Донеччині намагалися вкрасти необліковану зброю з частини. Військові ЗСУ хотіли вивезти її зі свого підрозділу і продати.

Правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів. Загалом у трьох фігурантів справи виявили 6 автоматів, 4 кулемети і 6 гранатометів.

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Зброю військові ЗСУ хотіли продати

Троє військовослужбовців хотіли зброю, які змогли "винести". Йдеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували вивезти з місця дислокації підрозділу.

Що викрали військові:

  • 4 автоматичні станкові гранатомети;
  • 2  ручні протитанкові гранатомети;
  • 1 кулемет Калашникова модернізований;
  • 3 кулемети Калашникова танкові;
  • 1 автомат Калашникова АК 74; 
  • 1 автомат Калашникова АК 47;
  • 4 автомати Калашникова з металевим складним прикладом;
  • 10 підствольних гранатометів;
  • 1 пістолет Макарова;
  • 2 стволи до ПКТ;
  • 1 ствол до ПК.


Зброя, яку військові хотіли продати / Фото СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Зверніть увагу! Наразі слідчі не порушили справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю. Якщо це станеться, фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Автор: Вероніка Климська