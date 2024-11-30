Росія залучила до війни проти України військових КНДР. Західні медіа пишуть, що їх запросили взяти участь у параді в Москві 9 травня.

Військових КНДР запросили взяти участь у параді на Червоній площі 9 травня. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Міністр оборони Росії зустрівся із Кім Чен Ином

У міноборони ворога заявили, що очікують на позитивне рішення стосовно цього запрошення. Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провів зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на тлі повідомлень про відправку військових КНДР для участі у бойових діях проти ЗСУ.

Кім Чен Ин на зустрічі заявив, що США та Захід нібито руками України завдали ударів по території Росії далекобійною зброєю.

Він вважає це "безпосереднім військовим втручанням". Лідер КНДР схвалив удар у відповідь по Україні. За його словами, це нібито показує "серйозність ситуації та волю Росії до жорстких контрзаходів".