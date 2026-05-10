Вони мають усе життя озиратися, – Годжес про військових злочинців з Росії, яких шукатимуть

Розвідувальні служби України продовжать відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки держави. Вони будуть зосереджені на виявленні та притягненні до відповідальності російських офіцерів, які скоїли воєнні злочини.

Ці злочинці повинні розуміти: їхні дії не залишаться безкарними. Про це у коментарі 24 Каналу заявив генерал Бен Годжес, відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі.

Що буде після війни?

Після закінчення війни не можна покладатися лише на державні інституції. Ключову роль у відновленні та безпеці країни відіграє саме українське суспільство.

Люди, які воювали, та родини, що понесли втрати, не погодяться повернутися до того стану, який існував десять чи двадцять років тому. Важливо зберегти активне залучення громадян і почуття відповідальності за майбутнє держави.

Розвідувальні служби також залишатимуться ключовим елементом безпеки – зокрема у притягненні до відповідальності тих російських офіцерів, які причетні до воєнних злочинів. Вони мають усе життя озиратися, розуміючи, що їх можуть знайти – так само, як бойовики "Хезболли" бояться ізраїльського Моссаду,

– каже Годжес.

За його словами, поєднання потужної розвідувальної роботи та активної громадянської позиції забезпечує надійний фундамент для безпеки та розвитку України. Це допомагає не лише притягати винних до відповідальності, а й формувати культуру, де громадяни усвідомлюють свою роль у зміцненні держави.

Такий комплексний підхід стає критично важливим у період після завершення бойових дій, коли відновлення країни залежить не лише від політики, але й від участі кожного громадянина.

Путін заговорив про кінець війни: що це означає?

Володимир Путін заявив, що війна в Україні нібито йде до завершення. Під час пресконференції 9 травня він прокоментував перебіг конфлікту та зробив низку прогнозів.

За словами російського диктатора, відведення російських військ від Києва навесні 2022 року відбулося після прохання президента Франції Еммануеля Макрона. Путін стверджує, що саме він просив не підписувати документи "з пістолетом біля скроні".

При цьому очільник Кремля звинуватив "глобалістські еліти" у продовженні конфлікту, очікуючи на швидкий крах Росії. Він також повідомив, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо передав йому пропозицію від Володимира Зеленського про зустріч. Путін запевнив, що ніколи не відмовлявся від переговорів з українським лідером.

Диктатор додав, що зустріч може відбутися в третій країні, але лише після досягнення остаточних домовленостей. Крім того, він пояснив відсутність військової техніки на параді Перемоги не загрозою з боку України, а необхідністю зосередитися на "остаточному розгромі противника".

Українська сторона наразі не підтвердила жодних деталей щодо можливої зустрічі з Путіним.