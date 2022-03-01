Військовий аеродром – під контролем українців: яка ситуація в Кропивницькому
У Кропивницькому 1 березня неспокійно – протягом дня зафіксували 5 сигналів про повітряну тривогу. Водночас Росія здійснила ракетні удари по військовому аеродрому Канатово.
Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Володимир Іванченко. За його словами, наразі інформації про те, яких уражень зазнала авіабаза – нема.
Зверніть увагу Аеродром Канатово на Кіровоградщині – під ворожим обстрілом
Проте вже відомо, що все ж є поранені серед наших військових. Скільки саме – обласна влада не уточнює, повідомив журналіст.
Зазначу, що летовище – під контролем наших захисників,
– заявив Володимир Іванченко.
Водночас у місті переживають, чи не просунулись війська окупанта до власне Кропивницького, адже відстань від летовища до нього – невелика.
Перебоїв з постачанням продуктів харчування нема
Загалом обстановка не викликає паніки. На підступах і в самому місті нема ані вибухів, ані ворожих сил.
Проте погано спрацьовує система оповіщення тривоги, у багатьох районах її ледве чути. Тому обласна влада повідомила, що варто звертати увагу на офіційні повідомлення у соцмережах.
Згідно з інформацією Володимира Іванченка, на території Кропивницького перебоїв з постачанням продуктів харчування нема. Місцевий хлібзавод працює на повну потужність – запаси поповнюються. Аптеки теж працюють.
Яка ситуація у Кропивницькому: дивіться відео 24 каналу
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