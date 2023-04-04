На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба

Фотографія з американської військової бази Фолькель у Нідерландах, яку опублікували в презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент щодо тактичної ядерної бомби В51, що стався до 2022 року.

Про це йдеться у звіті Федерації американських науковців (FAS). Автори звернули увагу на фотографію презентації за 2022 рік для студентів, які шукають роботу в Лос-Аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико – одному з американських ядерних об'єктів.

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Офіційних підтверджень немає

На фото, місце зйомки якого вказане як база повітряних сил Нідерландів Фолькель, видно тактичну ядерну бомбу B61, яку оглядають на предмет пошкоджень американські солдати, зокрема двоє представників підрозділу з утилізації вибухонебезпечних предметів, і цивільний.

Задня частина бомби значно вигнута вліво, а одне з чотирьох хвостових ребер відсутнє. Також є рожева клейка стрічка, яка закриває можливі пошкодження задньої частини хвоста,

– йдеться у звіті FAS.

Там зазначають, що офіційних підтверджень інциденту немає, як і того, чи на фото зображена саме справжня В61, а не макет, і чи були пошкодження наслідком нещасного випадку або випробувань.



Як виглядає ця зброя / Фото FAS

Що відомо про цю тактичну ядерну зброю

"Якщо це зображення справді зроблене під час випробування ядерної зброї, то це буде перший задокументований випадок нещодавньої аварії з ядерною зброєю на військово-повітряній базі в Європі", – зазначають у FAS.

В61 – єдина тактична ядерна зброя, що залишилася в арсеналі США. 100 таких бомб зберігаються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині у межах угод про обмін ядерними озброєннями.