У боях за Донеччину загинув військовий Едуард Семенов

У середу, 23 вересня, стало відомо про загибель військового Едуарда Семенова. У захисника лишились дружина та донька.

Він загинув 25 липня 2026 року. Про це повідомила Мирноградська міська військова адміністрація.

Що відомо про військового?

Едуард Семенов народився 15 жовтня 1974 року у Донецьку. Він був мобілізований на військову службу та став на захист України 22 квітня 2026 року.

Семенов був старшим солдатом, командиром відділення інженерних боєприпасів інженерно-саперного взводу 2 батальйону безпілотних систем військової частини А7039. Захисник загинув ще 25 липня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Пискунівка Святогірської міської громади Краматорського району Донецької області.

У пам’яті рідних та близьких Едуард назавжди залишиться мужнім Захисником, люблячим чоловіком, батьком, сином і братом,

– написали у Мирноградській МВА.

У Семенова залишилися дружина, донька, мати та сестра. Поховали військового у місті Дніпро.



Військовий Едуард Семенов загинув на війні / Фото Мирноградської МВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Також у п'ятницю, 18 вересня, під час лікування у Головному Військовому Клінічному Госпіталі у Києві помер військовослужбовець Володимир Гикавий із Тернополя. Лікарі до останнього боролись за життя захисника, проте не зуміли його врятувати.

Окрім того, у понеділок, 14 вересня, 32-річний військовослужбовець із Пологівської громади Запорізької області Микола Бойко загинув у бою за Україну. Прощання із захисником відбулося у суботу, 19 вересня.