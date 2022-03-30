Військовий експерт назвав 2 типи озброєння, яке зараз найбільш необхідне Україні

Україна потребує важкого озброєння, щоб утримати оборону та відбивати атаки ворога. Зараз найбільше потрібні ЗРК та протикорабельні комплекси.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, раніше Збройні Сили України завдяки протитанковим засобам, зокрема "Джавелінам", повністю зупинили наступ російських військ.

Тепер нам треба більш потужна зброя – зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, які будуть захищати наші війська на позиціях. Це сьогодні буде суттєво впливати на ведення бойових дій,

– наголосив експерт.

Олег Жданов каже, що також потрібні протикорабельні ракетні комплекси, бо російський флот завдає нам дуже потужних ударів артилерією саме з кораблів. Тоді ЗСУ зможуть потопити ті кораблі, які підходять близько до берега.

"До речі, Британія говорила про них ще на початку березня. Думаю, що на сьогодні можна очікувати на постачання таких комплексів", – додав Олег Жданов.

До слова, раніше Володимир Зеленський під час звернення до уряду Норвегії назвав, якого озброєння зараз потребує Україна. За його словами, це:

протикорабельна зброя,

ракети "Гарпун",

протиповітряні системи NASAMS,

засоби ураження бронетехніки,

артилерійські системи тощо.

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