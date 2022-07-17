Будуть головні зусилля, – військовий експерт оцінив можливість наступу по всій лінії фронту

Днями міністр оборони росії сергей шойгу доручив своїм військовим посилити дії по всій лінії фронту. Експерти запевняють, що хвилюватися не варто, адже в окупантів для цього немає ресурсу.

Чи можливий наступ по всій лінії фронту

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Денис Попович. Він наголосив, що російські війська фізично не зможуть здійснювати тиск по всій лінії фронту.

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За його словами, росіяни заявляють про захоплення Харківської області, наступ на південному напрямку тощо, але в них на це немає сил.

Попович запевнив, що на Півдні України окупанти переходять до оборони. Про це свідчать кадри, на яких видно, що росіяни перевозять бетонні блоки.

Головні зусилля окупантів будуть спрямовані на Донецьку область, зокрема Слов'янськ та Краматорськ, щоб вийти на адмінкордон регіону та виконати політичний наказ путіна,

– заявив військовий експерт.

Він додав, що перш за все, в росіян немає живої сили, бо щоб керувати технікою, потрібні люди.

"А левова частина окупаційних військ стягнуті на Донецькому напрямку, саме там будуть розгортатися основні події наступного етапу війни", – зазначив Попович.

Він наголосив, що не було якоїсь "оперативна пауза”, постійно були спроби наступу окупантів, які наші військав відбивали.

Від чого залежатимуть наступальні дії окупантів

На думку військового експерта, наступ росіян буде залежати від їх успіху на Донбасі. Йдеться про Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, на які зараз спрямовані їхні зусилля.

Попович каже, що також оперативні зусилля росіян будуть залежати від наявності резервів та ресурсів.

Але за останні 8 років російської агресії українські бійці створили серйозну оборону на Донбасі, яку окупантам доведеться проривати,

– відповів експерт.

Він додав, що не передбачає швидкого просування російських військ.

Денис Попович про наступ росіян та ідею захоплення Харкова:



До слова, Денис Попович також прокоментував можливе захоплення Харкова та області. За його словами, про це серйозно говорити не варто, бо в росіян немає сил для цього. Він вважає, що це просто політичні заяви.