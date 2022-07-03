На деяких напрямках ЗСУ вже на другому етапі, – військовий експерт назвав терміни контрнаступу

Багато експертів заявляє, що в липні – серпні почнеться контрнаступ Збройних Сил України, хтось очікує це вже на осінь. На яких напрямках можуть бути перші контратаки ЗСУ та як у цьому допомагає зброя HIMARS – читайте у статті.

Основні етапи контрнаступу

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він вважає слушною думку міністра оборони Олексія Резінкова щодо етапності контрнаступу.

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Так, за словами військового експерта, є такі основні етапи:

Перший етап полягає у зупинці наступальних дій противника і більш-менш стабілізації ситуації.

Другий етап – це підготовка умов для переходу в контрнаступ.

А третій етап – це вже відповідно контрнаступ зі звільненням українських територій.

На яких напрямках можуть бути перші контратаки

Мусієнко пояснив, що якщо, наприклад, говорити про Південь України, то на Херсонському напрямку ЗСУ зараз перебувають десь на другому етапі.

Водночас на Сході українські захисники ще на стадії першого етапу. Перед нами стоїть завдання – зупинити просування ворога. Коли це може статися? Сподіваюся, що до серпня,

– відповів експерт.

Проте він додав, що робити точні прогнози в умовах війни буде важко, адже бої вносить певні корективи.

На думку Мусієнка, після цього – десь на осінь можна буде розвивати контраступальні дії на певних напрямках, але за умови, що буде йти туди відповідне озброєння, яке ми потребуємо.

Як працює HIMARS в Україні

"Наприклад, зараз ми бачимо, як працюють HIMARS. Чим більше в нас буде з'являтися такої зброї, тим більше ми зможемо знищувати забезпечення противника і створювати умови для контрнаступальних дій", – зазначив він.

Військовий експерт додав, що ракети з HIMARS коригуються з супутника GPS-наведенням, тому вони влучають точно в ціль.

Такий вид зброї дозволяє бути далекобійною артилерією і вона точно використовується за призначенням, принаймні по командних пунктах і складах з боєприпасами противника,

– сказав Мусієнко.

Він каже, що HIMARS – це мобільна установка, яка може наносити по кілька ударів по різних точках. Вони менш помітні і це, можливо, найпріорітетніша зброю для окупантів, яку вони мріють знищити. Але ЗСУ діють ефективно.

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