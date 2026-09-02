Путін заявив про "величезні цифри": експерт розібрав, що насправді відбулося на фронті за літо

Володимир Путін відзвітував про нібито масштабні успіхи окупаційної армії, заявивши про захоплення сотень квадратних кілометрів української території за літо. Втім реальні результати бойових дій суттєво відрізняються від пропагандистських вигадок Кремля.

Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що озвучені російським диктатором цифри є повністю вигаданими та не відповідають дійсній ситуації на полі бою. За його словами, під час літньої кампанії ворог так і не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей.

Чому Путін перебільшує успіхи на фронті?

Павло Нарожний підкреслив, що якщо проаналізувати щоденні зведення Генерального штабу ЗСУ за останні три місяці, то стає очевидним головний здобуток Сили оборони – нищення ворожого постачання. Щодня українські військові ліквідовували близько 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів.

Зверніть увагу! Очільник Кремля заявив, що Росія нібито у серпні захопила 270 квадратних кілометрів української території та 15 населених пунктів.

Це стало можливим, на його думку, завдяки появі великої кількості дешевих безпілотників із системою Starlink. Вони здатні залітати у глибину тилу противника на відстань до 200 кілометрів від лінії фронту аж до державного кордону.

Зараз ведуться перемовини, щоб увімкнути Starlink і на території Росії, аби ми могли нищити цю логістику і там,

– зазначив військовий експерт.

Нарожний спростував слова Путіна про нібито захоплення 270 квадратних кілометрів території лише за серпень. За даними українських та західних OSINT-аналітиків, які спираються на супутникові знімки, реальні втрати України за серпень становлять близько 53 квадратних кілометрів, а цифра 270 відображає скоріше динаміку за останні пів року.

Військовий експерт спростував заяву Путіна про захоплення української території: дивіться відео

Попри тиск, лінія фронту залишається практично статичною. Окупанти зав'язли в боях у Костянтинівці, не змогли наблизитися до Слов'янська чи Краматорська і зупинилися за 22 – 24 кілометри від Сум, не маючи змоги пройти цю критичну точку.

270 квадратних кілометрів у масштабах України – це незначна кількість. Жодного з ключових напрямків вони взяти не змогли,

– пояснив засновник фонду "Реактивна пошта".

Не маючи успіхів безпосередньо на лінії зіткнення та на півдні України, росіяни вдаються до ударів по цивільній інфраструктурі. Як приклад, через безсилля на фронті ворог зруйнував ТЕЦ у Херсоні, намагаючись залишити місто без тепла.

"Ми зараз перейшли в таку фазу війни, яку можна назвати війною міст. Тобто відбувається більше ударів по нашому тилу та цивільних об'єктах, ніж противник має якісь успіхи безпосередньо на полі бою", – підсумував Павло Нарожний.