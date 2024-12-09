У Туреччині розбився військовий гелікоптер: є загиблі, серед яких – бригадний генерал

У турецькому місті Іспарта розбився військовий гелікоптер. Відомо, що внаслідок цього є 6 загиблих, серед яких бригадний генерал.

Катастрофа сталася в понеділок, 9 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю місцевого губернатора телеканалу NТV.

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В Туреччині розбився військовий гелікоптер

У турецькому місті Іспарта розбився військовий гелікоптер, унаслідок чого загинули 6 людей.

Як ідеться в повідомленні телеканалу, це сталося під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації. Вони зіткнулися в повітрі в районі Кечиборлу міста Іспарта.

Внаслідок аварії один з вертольотів розбився. У ньому перебували шестеро військових, один з яких був бригадним генералом.

Додамо, що губернатор міста в ефірі телеканалу TRT News повідомив, що другий з гелікоптерів зміг приземлитися.

У Туреччині розбився військовий гелікоптер: дивіться відео