В Україні змінили термін укладання контракту для військових капеланів, – Міноборони

Кабмін збільшив термін укладання контракту для військових капеланів. Тепер вони матимуть шість місяців з моменту отримання мандату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

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Що відомо про нові зміни щодо капеланів

Кабмін вніс зміни до Положення про видачу мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Тепер кандидати матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту після отримання мандата.

Зазначається, що тепер копії мандатів надаватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а не релігійні організації. При звільненні капеланів військові формування інформуватимуть і службу, і відповідні органи виконавчої влади.

Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною,

– зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства.

До слова, у січні на сайті 24 Каналу вийшло інтерв'ю з Андрієм "Капеланом" Полухіним, який у свій час брав участь в обороні Донецького аеропорту. Чоловік поїхав туди як помічник капелана, але згодом змінив спеціалізацію, ставши бойовим медиком.