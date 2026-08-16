Вирішальний для завершення війни: військовий назвав стратегічний напрямок фронту

Сили оборони на південному напрямку здійснюють важливі операції щодо того, щоб зупинити просування ворога. Проте саме ці дії мають, зокрема, стратегічну мету.

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов розповів 24 Каналу, які є ключові цілі війни, і завдяки яким крокам Україна зможе їх досягти. Також він припустив, які плани має ворог на південному напрямку.

Росіяни зосередили потужні сили на цьому напрямку

Філатов зазначив, що для України основним і стратегічним є південний напрямок, а саме – деокупація Криму.

Деокупуючи Крим, ми зруйнуємо всю ту надбудову пропаганди, яка створена довкола цієї війни, і тоді втратяться сенси. Історія про звільнення Донбасу є більш відволікаючим маневром противника, який намагається сконцентрувати сили і засоби Сил оборони України на захист Донецької області, а не на завершення війни,

– пояснив він.

Противник, за словами командира 1 ОШП, впродовж всієї війни ставить українців перед вибором: ми або захищаємо свою територію, або шукаємо рішення щодо завершення війни. На його думку, ці заходи мають проходити паралельно.

Для цього, на його думку, була зроблена низка кроків попереднім головнокомандувачем Олександром Сирським, який здійснив багато поступових реформ у Збройних Силах. Зокрема, була введена корпусна система, на яку покладались основні зусилля щодо ведення оборони, і були сформовані певні резерви у вигляді десантно-штурмових угрупувань, штурмових підрозділів, які, на жаль, ще не завершили свою структурну розбудову і не сформовані в єдиний централізований орган.

"Для нас стратегічною ціллю є ведення наступу на південному напрямку. Також вкрай важливим є вихід до Азовського моря, блокада сполучення по суходолу до Криму. Саме це буде вирішальним питанням у завершенні війни", – зауважив він.

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Водночас Крим для Росії має сакральне значення і для його захисту від можливого наступу Сили оборони окупанти зосередили на півострові і довкола нього потужні сили.

"Йдеться про угрупування "Дніпро", яке є найбільшим десантним угрупуванням Росії. Його тримають там саме для того, щоб у разі здійснення будь-яких наступальних дій, проривів, окупантам можна було дуже швидко перекинути резерви", – пояснив "Перун".

Які подальші плани ворога на Півдні?

Якщо Сили оборони України десь ослабнуть, то саме це російське угрупування, на його думку, буде реалізовувати наступний крок, який противник не афішує, але він точно буде – наступ в напрямку Одеси.

Росіяни не будуть, ймовірно, просуватися у бік самої Одеси. Швидше за все ворог братиме місто в оточення і виходитиме до Придністров’я. Ризики такі є і вони високі. Про це свідчить і характер підрозділів, які стоять на відповідній ділянці, і особа командира угрупування "Дніпро" (Михайла Теплинського – 24 Канал), який користується великим авторитетом. По першому ж зову йому дають поповнення, засоби, і комплектується угрупування трошки за іншими принципами,

– відзначив Дмитро Філатов.

Тому, на його думку, як би противник не намагався приховати свою основну мету, ті сили і засоби, які сконцентровані на південному напрямку, демонструють протилежне. Це є найбільш сакральний напрямок для Росії і найбільш важливий. Командир 1 ОШП впевнений, що на цьому противник, на жаль, не планує завершити війну.