Боєць з 5 ОШБр розповів про втрати у своєму підрозділі

На війні трапляються різні ситуації. Однак зазвичай, якщо людина правильно налаштована, то має більше шансів вижити.

Військовослужбовець 2 штурмового батальйону 5 ОШБр Станіслав Старостенко "Юрист" розповів 24 Каналу, що втрати є і в його підрозділі. Це був особливо прикрий випадок.

Скільки людей втратив підрозділ за рік?

За словами військового, в його підрозділі перебуває 48 людей. Упродовж року у них був один загиблий побратим. Це сталося під час евакуації пораненого.

У нас поранило нашого дуже досвідченого пілота. Дуже хорошого хлопця. У нас всі хлопці хороші. Він сидів на сусідній позиції і сказав: "Я його витягну". Він врятував йому життя, а сам загинув. Чудесний був хлопчина,

– розповів "Юрист".

За його словами, відсоток втрат в підрозділі невеликий. Якщо військовий фахово підготовлений, вмотивований та з правильним налаштуванням, то він з високою ймовірністю повернеться живим.

Коли закінчиться війна в Україні?

У виданні The New York Times зауважили, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією зайшли в глухий кут. В Європі також вважають, що нинішні перемовини "фактично мертві". Штати дистанціювалися через війну в Ірані, а Росія досі вимагає контроль над Донбасом.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що активні бої можуть стихнути вже восени за певних умов. Якщо літній наступ Росії провалиться, то в Кремлі можуть задуматися, аби піти на паузу у війні.