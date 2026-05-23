Ударить по кишені: яка відповідальність передбачена за порушення військового обліку

В Україні діють жорсткі правила щодо військового обліку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. За порушення передбачені значні штрафи, а правоохоронці можуть доставляти порушників до ТЦК.

У Міністерстві оборони України детально розповіли яка відповідальність передбачене за порушення військового обліку.

Яка відповідальність передбачена за порушення військового обліку?

В Україні за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Йдеться про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які не дотримуються визначних правил.

Згідно із законодавством, за перше порушення правил військового обліку громадянам загрожує штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 до 5 100 гривень. Якщо порушення повторюється протягом року після сплати штрафу, то він зростає – від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів, тобто від 5100 до 8500 гривень.

Під час особливого періоду, зокрема воєнного стану покарання за порушення правил військового обліку стають суворішими. У такому випадку штраф може становити від однієї тисячі до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто мінімум 17 тисяч гривень. Водночас штрафи не застосовуватимуть, якщо потрібні дані про призовника, військовозобов'язаного чи резервіста держава може отримати автоматично через електронні реєстри та інформаційні системи.

Національна поліція за зверненням ТЦК, СБУ або розвідувальних органів може розшукувати людей, які ухиляються від призову чи військової служби, а також затримувати порушників військового обліку та доставляти їх до відповідних органів. Також поліція має протягом 10 днів надавати ТЦК інформацію про наявність або відсутність судимості у призовників і військовозобов'язаних після отримання офіційного запиту.

Своєю чергою ТЦК повинні повідомляти поліцію, якщо підстави для затримання або доставлення людини вже зникли. Таке повідомлення має містити персональні дані та бути підтверджене електронним підписом уповноваженої особи.

Нагадаємо, що в Україні спростили процедуру постановки на військовий облік. Тепер це можна зробити онлайн через застосунок Резерв+ без особистого візиту до ТЦК. Послуга доступна для юнаків 2009 року, які народилися до 31 липня та чоловіків 18 – 59 років, які не перебувають на обліку та мають біометричні документи.