Військовий освідчився коханій-колезі під час репетиції параду: зворушливе відео
Джерело:фейсбук-сторінка Богдана Бондаря
Український військовий оригінально зробив своїй коханій-колезі пропозицію руки і серця. Він освідчився їй прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності.
Відповідні кадри показав у фейбсуці Богдан Бондарь. На сторінці користувача вказано, що він працює в Міністерстві оборони України.
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Дівчина сказала "так"
На відео видно, як хлопець у супроводі інших військових підходить до дівчини з квітами та починає говорити з нею. Очевидці реагують бурхливо, починають знімати все на свої смартфорни. Від початку зрозуміло, що дівчина – дуже зворушена. Коли її коханий став на коліно й запитав, чи буде вона його дружиною, вона одразу погодилася. Перехожі почали кричати їм "Гірко" та "Вітаємо". Після цього майбутні наречені не стримували емоцій: обнялися та поцілувалися.
Військовий освідчився дівчині під час репетиції параду: дивіться відео
Як реагують у мережі
Користувачі соцмережі розчулені таким вчинком військовослужбовця. Усі бажають молодій парі щастя та довгих років, проведених разом.
- "У цьому наша сила";
- "Оце я розумію, не банально, з фантазією та зі смаком. Було приємно дивитися";
- "Найкраще відео";
- "Гарне освідчення. Щастя молодим!";
- "Це вчинок справжнього чоловіка. Успіху їм";
- "Дай Бог, щоб жили разом все життя"