Військовий освідчився коханій-колезі під час репетиції параду: зворушливе відео

Український військовий оригінально зробив своїй коханій-колезі пропозицію руки і серця. Він освідчився їй прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності.

Відповідні кадри показав у фейбсуці Богдан Бондарь. На сторінці користувача вказано, що він працює в Міністерстві оборони України.

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Дівчина сказала "так"

На відео видно, як хлопець у супроводі інших військових підходить до дівчини з квітами та починає говорити з нею. Очевидці реагують бурхливо, починають знімати все на свої смартфорни. Від початку зрозуміло, що дівчина – дуже зворушена. Коли її коханий став на коліно й запитав, чи буде вона його дружиною, вона одразу погодилася. Перехожі почали кричати їм "Гірко" та "Вітаємо". Після цього майбутні наречені не стримували емоцій: обнялися та поцілувалися.

Військовий освідчився дівчині під час репетиції параду: дивіться відео

Як реагують у мережі

Користувачі соцмережі розчулені таким вчинком військовослужбовця. Усі бажають молодій парі щастя та довгих років, проведених разом.