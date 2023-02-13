Як армія Росії розширює військовий полігон під Воронежем: з'явилися супутникові фото
Джерело:Радіо Свобода
Російські окупанти облаштували нове наметове містечко поруч із полігоном "Погоново" під російським Воронежем.
Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com. Новий наметовий табір поруч із полігоном "Погоново" було побудовано не раніше 25 січня.
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Росіяни накопичують сили неподалік Воронежа
Судячи із супутникових знімків сервісу Planet.com, новий наметовий табір поруч із полігоном "Погоново" було побудовано не раніше 25 січня. Процес будівництва табору можна простежити за знімками за 30 січня, а також за 1 і 7 лютого,
– йдеться у повідомленні.
Судячи з кадрів, на полігоні облаштували десятки наметів.
Поблизу Воронежа з'явився наметовий табір / Фото Planet.com
Як Росія використовує полігон
Російська армія активно перекидала техніку та особовий склад на цей полігон напередодні повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.
Зокрема, тут базувалися частини 1-ї гвардійської танкової армії. Згодом, як повідомила українська розвідка, підрозділи цієї армії менше ніж за місяць війни втратили вбитими й пораненими більше ніж 400 солдатів і офіцерів, а також понад 300 одиниць техніки.
Головне про ситуацію на фронті та можливе загострення
- За даними Генштабу, кілька тижнів окупанти намагаються наступати на Куп'янському напрямку.
- Військові розвідки фіксують скупчення ворожої техніки на Куп'янському напрямку біля кордонів з Луганщиною. Окупанти посилюють обстріли вздовж кордону та лінії фронту.