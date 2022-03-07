Військовий пояснив, чому Генштаб не публікує статистику втрат з боку України
Джерело:фейсбук Євгена Дикого
Цілком очевидно що війна не буває без втрат, і, на жаль, на нашій землі гинуть не лише вороги, але і її захисники.
Однак щодня у новинах ми чуємо лише про втрати з боку російських окупантів. Чому так відбувається – пояснив військовий Євген Дикий.
Важливо Від початку війни понад 350 мирних українців загинули, 700 – поранені, – ООН
Чому Генштаб не публікує статистику втрат у ЗСУ
Як зазначив військовий, на це є кілька причин, зокрема:
- психологічний ефект – не всі люди однаково можуть сприймати інформацію. І те, що одних лише озлобить та налаштує мочити окупантів, інших може перелякати, загнати у депресняк та зламати.
- перевага для ворога – інформація про наші втрати багато дає ворожим штабістам для планування операцій.
Це дуже цінна інформація для ворога, і її ні в якому разі не слід йому давати. Ні про загальні втрати, ні про втрати на окремих напрямках, чи в конкретних боях,
– зауважив Євген Дикий.
Україна не забуде своїх героїв
Він підкреслив, що Україна – не Росія. І настане час, коли ми оплачемо та вшануємо кожного з наших Героїв поіменно.
"Ми не рашка, тут не буде безіменних могил та спалених у пересувних крематоріях "іхтамнєтов". Настане час, коли ми проведемо аналіз втрат і винесемо уроки. Але все це буде після перемоги. Всьому свій час", – підсумував військовий.
Зауважимо, що у таємниці також слід тримати інформацію про:
- переміщення наших військ,
- найменування та розташування українських військових підрозділів,
- кількість озброєння і техніки,
- інформація щодо військових операцій, які проводяться або плануються, були відкладені чи скасовані.
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