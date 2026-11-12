У США воїн накричав на Гегсета та його делегацію через регіт біля могили Невідомого солдата

У США під час відзначення Дня ветеранів виник незручний інцидент за участю міністра оборони Піта Гегсета та його супроводу. На Національному кладовищі в Арлінгтоні військовослужбовець зробив їм зауваження через гучний сміх і розмови біля могили Невідомого солдата.

Відео інциденту поширило агентство Reuters.

Чому військовий зробив зауваження делегації Гегсета?

Інцидент стався 11 листопада, коли Піт Гегсет разом із дружиною Дженніфер та старшими радниками відвідав Національне кладовище в Арлінгтоні. Група зібралася біля могили Невідомого солдата.

До супроводу міністра, зокрема, входили начальник його штабу Рікі Бурія, заступник начальника штабу Патрік Вівер та радниця Тамі Радабау. На відео чути, як із групи долинають гучний сміх та уривки розмов.

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Військовослужбовець, який ніс варту біля меморіалу, голосно зробив зауваження міністру та його супутникам.

Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися тиші та виявляти повагу,

– вигукнув солдат у парадній формі.

Після цього Гегсет і члени його делегації на мить обернулися, а потім продовжили рух.

Речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі NBC News заявив, що Піт Гегсет і Міністерство оборони США завжди вшановували самопожертву американських військових.

Під час відзначення цієї урочистої річниці один солдат справедливо та з повагою нагадав усім про необхідність поводитися належним чином,

– сказав Парнелл.

Важливо знати! Могила Невідомого солдата є меморіалом на честь американських військових, які загинули під час Першої та Другої світових воєн, а також Корейської війни. Окреме порожнє місце поховання вшановує пам'ять військовослужбовців, які зникли безвісти.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. За передачу відповідної резолюції до профільного комітету проголосували 211 конгресменів, проти – 204.

Ініціатором процедури став республіканець Томас Массі, який звинуватив очільника Пентагону в порушенні законів під час військових операцій США в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському басейні. Він закликав законодавців з'ясувати, чи дотримується адміністрація чинного законодавства та Конституції США.

Попри провал ініціативи, демократи пообіцяли продовжити боротьбу: лідер їхньої фракції в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що після переходу Конгресу під контроль його партії вони "виженуть Гегсета з міста".