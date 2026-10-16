"Гнучка система замість наказів": як рекрутинг у ЗСУ може допомогти НАТО

Україна переходить на децентралізовану модель комплектування війська, дозволяючи кандидатам самостійно обирати посаду та підрозділ. Цей досвід в умовах повномасштабної війни стає цінним прикладом для країн НАТО.

Про перспективи українського підходу для західних союзників йдеться у колонці для CEPA заступниці голови УЦБС та координаторки Центру підтримки рекрутингу Олесі Горяйнової.

Від розбудови спроможностей до результатів

За словами Горяйнової, замість централізованого розподілу в державі формується гнучка система.

Нова модель будується на особистому виборі та професійних навичках кандидатів, що дозволяє підрозділам Сил оборони конкурувати за наймотивованіших фахівців.

Такий підхід сприяє ефективному поповненню та утриманню людського капіталу у війську.

З 2024 року УЦБС підтримує перехід України до добровільної та децентралізованої системи військового рекрутингу у партнерстві з Міноборони та підрозділами.

Центр допомагає розбудувати власні рекрутингові спроможності для бригад, поєднуючи розвиток комунікацій, залучення аналітичної експертизи та соціологічних досліджень. За цей час вдалося покращити показники рекрутингу підрозділів-партнерів на 122%.

Показовими є результати опитування Центру, які свідчать, що найбільше на рішення приєднатися до війська впливає фактор довіри до майбутнього командира й підрозділу (44% респондентів) та чітке розуміння посади та функцій (34%).

Усвідомлюючи це, бригади активно розвивають власний бренд, змагаючись за увагу нових кандидатів. Наприклад, підрозділи на кшталт батальйону "Птахи Мадяра", бригад "Азов", "Холодний Яр" та "Ахіллес" активно розбудовують медійну присутність та комунікацію.

Новий підхід є дуже персоналізованим.

Медикиня на псевдо "Бантик" розповіла, що після публікації резюме отримала дзвінки від різних бригад. "У системі воєнного часу, де можна було б очікувати централізованих наказів, я відчула, що мене чують", – зазначила вона, обравши 152-гу окрему єгерську бригаду через довіру до рекрутера.

Ще одним кроком для залучення нової аудиторії стало збільшення можливостей для жінок. Зокрема, діє спеціальна програма відбору та підготовки фахівчинь безпілотних систем від Сухопутних військ ЗСУ "Drone Force".

Трансформація служби та повернення бійців

У червні 2026 року розпочалася комплексна трансформація військової служби, що передбачає встановлення чітких термінів служби, підвищення грошового забезпечення та рекрутинг іноземців.

Водночас із запровадженням контрактів із чіткими термінами, позитивний вплив мала й програма щодо спрощеного повернення з СЗЧ, яка тривала до 20 вересня 2026 року. Ініціатива стосувалася військових, у яких самовільне залишення частини було зафіксоване до 12 червня того ж року.

За даними Міноборони, можливість самостійно обрати підрозділ без очікування в батальйоні резерву сприяла поверненню тисяч бійців, що співмірно з кількістю особового складу близько двох – трьох бригад.

Український підхід змінює традиційну парадигму комплектування війська. За даними соціологічних досліджень УЦБС, обізнаність про можливості рекрутингу зростає, а кандидати прагнуть приєднатися до конкретного підрозділу та командира на самостійно обрану посаду.

Мотивація до військової служби значною мірою залежить від подолання ключових демотиваторів – невизначеності та недовіри. В умовах посилення безпекових загроз із боку Росії український досвід розвитку військового рекрутингу стає цінним прикладом для партнерів щодо залучення громадян до збройних сил.