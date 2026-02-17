Військовий чесно розповів, як ставиться до нового міністра оборони Федорова

Вже понад місяць Михайло Федоров обіймає посаду міністра оборони України. За цей час він зробив гучні заяви та конкретні дії щодо обороноздатності України, які розвіяли сумніви щодо того, що на цю посаду призначили не військового.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев, який особисто зустрічався з новим міністром оборони. Він поділився своїми враженнями щодо свого спілкування з Михайлом Федоровим.

До теми Starlink, внесені до "білого списку" вже працюють, а термінали росіян заблоковано, – Міноборони

Яку команду привів у Міноборони Федоров?

"Ми з братом (Кирилом Яковлевим, військовослужбовець ЗСУ – 24 Канал) і з деякими нашими побратимами зустрічалися з міністром оборони Федоровим, спілкувалися безпосередньо. Не можу до кінця розповісти, про що ми говорили, але можу запевнити військових людей, яких цікавить армія і її зміни: Федоров в матеріалі багатьох моментів, так само як і його команда", – наголосив він.

У багатьох людей був страх, за словами військовослужбовця, що Федоров не розбирається у війні, він не військовий тощо. Але після спілкування з міністром оборони у нього склалося враження, що він дуже добре розбирається в поточній ситуації.

Федоров багато людей взяв з собою з Мінцифри, яку очолював, і вони там показали дуже високі результати й хорошу якість реформ. На думку Яковлева, Міністерство оборони очікує те ж саме.

"Люди, яких він призначив, мають пряму дотичність або до реформування, або до допомоги війську. Той самий Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим", має дуже високий соціальний рейтинг довіри, і він керує одним із найуспішніших фондів, які постачають зброю ЗСУ. То очікується, що дуже скоро все буде цікавіше", – підкреслив військовий.

До слова. За поданням глави Міноборони Федорова, уряд 5 лютого призначив Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Він вдруге отримує таку можливість. Чмут разом з Федоровим також обговорили основні завдання, які Міноборони планує втілити за підтримки АОЗ та Наглядової ради.

Водночас Міністерство оборони швидко не реформуєш, впевнений капітан ЗСУ, адже тільки внутрішній аудит триватиме один – два місяці. Також визначатиметься, які посадовці та структур за що відповідають, і після цього вже будуть ухвалюватися конкретні рішення.

Зараз ми бачимо, що поки все дуже добре. Варто зауважити, що Михайло Федоров є дуже відкритим і комунікабельним. Якщо маєте пропозиції, ініціативи, або бажаєте висловитися, то можна це зробити. Він дуже відкритий до всього – і до критики, і передусім до пропозицій,

– підкреслив Данило Яковлев.

Тому, якщо будь-який військовий хоче донести свою думку, пропозицію, побажання до Міністерства оборони, то зараз для цього найкращі можливості й час. Військовослужбовець впевнений, що не треба соромитись, навіть якщо є сумніви, що ваша ідея, пропозиція буде погана. Варто спробувати її донести, і вона може стати революційною і змінити багато чого.

Чим відзначився Федоров на посаді глави Міноборони?