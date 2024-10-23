Військовий розповів, що змінилося у діях росіян на Харківщині

З настанням осені характер бойових дій на деяких напрямках змінився. Зокрема на Харківщині, де росіяни почали застосовувати інші види озброєнь, ніж раніше. Крім цього, наші військові спостерігають і зміни у ворожих підрозділах.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, акцентуючи на відмінностях поведінки окупантів порівняно з весною – літом 2024 року. Тоді у Харківській області росіяни намагалися захопити нові території, аби вийти до Харкова.

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Некеровані ракети замість КАБів

Військовий поділився спостереженням останніх днів. Для обстрілів українських позицій росіяни стали більше використовувати некеровані авіаційні ракети, тоді як кількість КАБів суттєво зменшилась.

Якщо в травні могло падати до 50 КАБів за добу, то у серпні – вересні і зараз це вже 4 чи 5. Але некеровані авіаційні ракети вони застосовують десятками,

– зазначив Володимир Черняк.

За словами військового, у такої тенденції є два варіанти: або ж росіяни виснажили запаси КАБів, виробництво яких потребує часу та ресурсів, або ж планують їх більше застосовувати на інших ділянках фронту.

"Підготовлені підрозділи майже "стерлися"

Також Володимир Черняк наголосив на суттєвій різниці у рівні підготовки російських підрозділів, які нині Сили оборони спостерігають у Харківській області. Серед ворожих груп помічають чимало мобілізованих.

"Якщо у травні ми стикнулися з дуже підготовленими підрозділами, то зараз ці підрозділи майже повністю стерлися. Їм на підсилення відправляють переважно мобілізованих. Про це свідчить високий рівень дезертирства", – розповів Володимир Черняк.

Офіцер бригади "Рубіж" додав, ще однією ознакою зниження якості поповнення росіян є поява на фронті кадирівців. Вони у ворожому війську виконують роль загороджувальних загонів для мобілізованих російських вояків.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Нагадаємо, наприкінці весни 2024 року росіяни прорвали кордон України на Харківщині та захопили кілька населених пунктів, у тому числі місто Вовчанськ. Сили оборони протягом літа стабілізували лінію фронту на цьому напрямку, проте внаслідок постійних обстрілів Вовчанськ практично повністю зруйнований окупантами.