Закидають на поле бою "з коліс", – у 66 ОМБр розповіли, як змінилися штурми росіян

Росіянам стає все складніше поповнювати свою армію через високі втрати. Це вже впливає на бойові дії.

Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що вже можна констатувати незначне скорочення чисельності російських окупаційних військ. Вони дещо по-іншому атакують безпосередньо на фронті.

Як змінилися атаки ворога?

За словами військового, раніше ворог намагався розтягувати свої атаки по всій смузі відповідальності 66 бригади. Це не був точковий наступ на одній ділянці. Вони одночасно атакували малими групами по різних напрямках. Зараз ворог використовує таку ж саму тактику. При цьому вони атакують на меншій кількості ділянок, ніж раніше.

Росіяни намагаються розтягувати наші вогневі засоби. Але завдяки нарощенню вогневих засобів, зниженню кількості особового складу ворога відбивати такі накати стало дещо легше,

– зазначив Денисюк.

Раніше було складніше вибивати окупантів з FPV-дронів чи дронів зі скидами. Адже вони все ж орієнтувалися, як від цього захиститися. Зараз ситуація дещо змінилася.

Бачили випадки, коли росіяни "з коліс" закидали своїх на поле бою. Зараз, буває, що вони навіть не знають, що робити та як реагувати на роботу наших вогневих засобів,

– розповів військовий.

