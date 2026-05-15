Наче з останніх сил: у Силах оборони Півдня сказали, до яких дій активно вдається ворог

Ворог посилив наступальні дії на Півдні України. Збільшилася не лише кількість штурмів. Ворог також почав більше атакувати безпілотниками різного типу.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що ворог накопичив достатньо ресурсів, щоб посилити обстріли та наступальні дії. Останніми днями росіяни також активніше застосовують авіацію. Складається враження, ніби намагаються прорватися вперед з останніх сил.

Яка ситуація на Півдні?

За словами військового, зараз фіксують 25 – 30 авіаційних ударів за добу різною зброєю на цьому напрямку. Окремо виділяють атаки керованими авіабомбами. За добу росіяни скидають близько 120 КАБів. Упродовж минулої доби росіяни також запустили крилаті ракети по Одеській області.

Також останніми днями росіяни використовують більше ударних безпілотників. Якщо раніше на Півдні фіксували по 100 – 150 "Шахедів" на добу, то зараз йдеться про 300 – 320. В одну ніч зафіксували аж 397 цих безпілотників.

До того ж ворог активніше застосовує баражуючий боєприпас "Ланцет" та безпілотники "Молнія". Зараз фіксують приблизно 700 – 750 таких БпЛА за добу. А ще місяць тому росіяни запускали близько 500. Схожа ситуація і з FPV-дронами: 2000 – 2200 за добу, хоч ще місяць тому було по 1500 – 1600 одиниць.

Ворог збільшує вогневу активність на Півдні. Також після так званого "перемир'я" на 9 травня зросла кількість бойових зіткнень за добу. Зараз їх на рівні 35 – 40,

– зауважив військовий.

Зверніть увагу! Росіяни вже не один рік намагаються захопити селище Мала Токмачка в Запорізькій області. Там неодноразово звітували, що вже от-от його захопили. На околицях цього населеного пункту дійсно були бої, але ворог не зміг зайти в селище.

Що відбувається на Півдні?

Американський Інститут вивчення війни оцінив, що зараз відбувається на фронті. Зокрема там вказують з посиланням на українських оглядачів, що російський наступ на захід та південний захід від Гуляйполя Запорізької області фактично зупинився. Окупантам не вдається накопичуватися через регулярні удари українських дронів.

Також активні бої тривають на заході Запорізької області. Так, в районі Степногірська Сили оборони України знищують ворожі штурмові групи. Окупанти мають проблеми на цій ділянці фронту.

Окрім цього, українські захисники здійснювали контратакувальні дії на Півдні упродовж останніх місяців. До прикладу, Україні вдалося відновити контроль над більшою кількістю територій, ніж змогли захопити росіяни.