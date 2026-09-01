Все детонувало, – місцевий пригадав, як рятував людей під час страшного удару Росії по селу Мила

Внаслідок удару російських безпілотників по складській будівлі в селі Мила на Київщині 28 серпня сталася детонація. Це призвело до загибелі десятків місцевих мешканців та значних руйнувань. Водночас були й ті, хто не розгубився і рятував людей.

Головний сержант роти 24-ї бригади Влад розповів 24 Каналу, як опинився у самому епіцентрі подій. Військовий саме перебував у відпустці за пару кілометрів від місця вибуху, тому після перших прильотів одразу вирушив на допомогу людям.

Як відбувалась евакуація людей?

Влад пригадав, що спочатку вивіз власну родину в безпечніше місце, адже мешкає неподалік центральної траси. Після цього він повернувся, аби евакуйовувати цивільних мешканців села. На першій проїзній вулиці йому вдалося забрати жінку з дітьми, а згодом до порятунку людей приєднався його товариш-односельчанин.

Багато хто за домівку тримається. І треба людям пояснювати, що не можна так робити і залишатися в своїх будинках, коли навкруги все палає,

– наголосив військовий.

Деякі місцеві жителі відмовлялися виїжджати через шок, однак боєць мотивував їх забрати документи й залишати небезпечну зону. Навколо детонували боєприпаси та вирувала пожежа, тому залишатися в будинках було смертельно небезпечно.

Скільки родин вдалося евакуювати?

Загалом Владу разом із товаришем вдалося евакуювати три родини. Захисник зазначив, що в той момент поруч працювали й інші люди та ДСНСники, тож кожен робив свою справу задля порятунку людей, попри те, що навколо не припинялися вибухи.

Я розумів, які можуть бути наслідки, адже все детонувало. Проте там залишалися живі люди і їх потрібно було витягувати. Адже людське життя – це найдорожче, що є. У мене була ціль чим більше врятувати людей,

– поділився головний сержант роти 24-ї бригади.

Зазначимо, що ворожий безпілотник влучив у складську будівлю в селі Мила у Київській області, спричинивши потужну детонацію та пошкодження житлових будинків. Унаслідок атаки загинули щонайменше 38 людей. Серед загиблих також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце події.

Військовослужбовець розповів, як рятував людей під час детонації у селі Мила: дивіться відео