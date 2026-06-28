Мене це дуже бентежить, – Вишебаба висловився про російську мову в Україні

Після повномасштабного вторгнення українці, які розмовляли російською, масово переходили на українську мову. Проте сьогодні, коли вже майже чотири роки триває війна, ще залишають ті, хто продовжує спілкуватися російською. А також є батьки, які виховують дітей на контенті країни-агресорки.

Військовослужбовець, письменник та музикант Павло Вишебаба розповів 24 Каналу, як можна переконати молоде покоління українців обирати українську мову та культуру. Водночас письменник визнав, що швидкого розв'язання цього питання, на жаль, немає.

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Треба скористатися досвідом Грузії

"Це непросте питання. Мене дуже бентежить відкат до використання російської мови саме серед українських дітей та підлітків. Згадую себе, як я закохався в українську мову через поезію, через літературу. Так само можемо закохувати нове покоління, навіть якщо їхні батьки спілкуються російською мовою, як у мене, наприклад", – наголосив Вишебаба.

Письменник впевнений, що якісна, класна, цікава, сучасна українська культура може в себе закохувати. І тоді людина, яка вживає її, буде себе ідентифікувати як українця. Він усвідомить, що спілкуватися українською – це дійсно сучасно і прогресивно.

Як залучити дітей та підлітків до української мови та контенту: дивіться відео

Щодо російського контенту та мови, то можна у цьому сенсі звернутися до досвіду Грузії. Військовослужбовець відвідував цю країну 12 – 13 років тому і звернув увагу на те, що російською у Грузії говорять тільки люди, які вивчили її ще з радянських часів. А молоде покоління спілкується грузинською, англійською, німецькою. Для них російська – це ознака "совковості".

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"В Україні відбувається приблизно такий самий процес. Є люди, які "давно зроблені", їх вже "не переробиш". Та й не треба намагатися. Однак загалом процес українізації в країні запущений. Тому потрібно давати дітям доступ до української культури. Моя донька ходить в сучасний театр, і це класно. Думаю, дітям буде цікаво, і вони усвідомлять свою приналежність до цієї культури", – зауважив Павло Вишебаба.

Він додав, що українською говорять відомі актори, інфлюенсери, і дітям хочеться бути до цього причетними. А водночас, за його словами, якийсь дід-алкоголік під парканом говорить російською і слухає Висоцького. Ось на такому контрасті діти обиратимуть українство.

Зазначимо, що за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 65% респондентів вважають, що російську мову треба усунути з офіційного спілкування в Україні. Водночас лише 5% опитаних схвалюють надання російській статусу другої державної мови в нашій країні.