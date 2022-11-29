Військовий зіграв запальну мелодію перемоги виключно на зброї: це здається неможливим

Українські захисники дивують не лише майстерністю на полі бою, а й талантом. Військовий Олександр Селезньов зіграв мелодію перемоги за допомогою незвичного для цього, але звичного для війни інструменту – зброї.

Мелодія перемоги

У Генштабі опублікували потужне відео та зазначили, що запальний ритм, який презентує слухачам Олександр, виконано виключно на зброї, за допомогою якої наші мужні Збройні Сили України перемагають ворога.

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Саме тому назва композиції має назву "Victory".

Композицію виконує музикант оркестру Почесної варти Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, артист першої категорії, солдат Олександра Селезньова.

"Без перемоги не буде життя"

Цікаво, що до запальної мелодії військовий вирішив додати і потужну промову легенди Вінстона Черчилля.

Ви запитаєте, яка у нас мета? Я можу відповісти одним словом – ПЕРЕМОГА.

Перемога за всяку ціну. Перемога попри весь жах.

Перемога, яким би довгим і важким не був шлях. Тому, що без перемоги не буде життя..

Крутість наших військових іноді здається нереальною. Усіма силами вони наближають нашу країну до перемоги. Проти наших героїв, які горять ідеєю, "мобіки" з Росії виглядають не те щоб не загрозливо, а навіть ганебно.

Втрати ворога у війні зростають із настанням зими

Український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив несподіванку – не лише позиції ворога, а й замерзлих в окопах російських солдат.

Військовий аналітик, експерт із сухопутних сил НАТО Томас Тайнер вважає, що через ведення бойових дій у важких умовах зими російська армія упродовж трьох найближчих місяців може втратити додатково 100 тисяч російських військових.

Станом на 29 листопада російська армія втратила 88 380 військових.

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