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Військовий експерт розповів про суперхід, який допоможе Україні отримати захист НАТО від Росії

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Глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак
Глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак / Апостроф

Прийнятий в Україні законопроект про нацбезпеку – це величезний крок у бік вступу до НАТО. Проте поки будуть територіальні проблеми з Росією, НАТО Україні не світить. Але є суперхід, проте чи зважиться на нього Захід, залишається питанням.

Таку думку в інтерв’ю "Апострофу" висловив глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

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Суперхід – це розмістити на території України, наприклад, базу національної ПРО Сполучених Штатів, поставити тут кілька дивізіонів Patriot, поставити тут заслін з підрозділів НАТО. І тоді, будь ласка, можна приходити в НАТО. І я точно знаю, що тоді ми будемо більш захищені, ніж балтійські держави, ніж Болгарія, навіть більше, ніж Греція, тому що у нас своїх потужностей і своїх сил, вже апробованих війною, достатньо,
– зазначив експерт.

Валентин Бадрак зазначає, що Україна, як проміжний крок, повинна стати союзником США.

"Це не просто ресурси, а це психологічний аспект, технологічний. Чому на території Туреччини можуть виробляти сучасні бойові літаки і вертольоти, а на території України це неможливо? Чому нам не довіряють технології? Виходить, що для США ми все одно залишаємося якоюсь країною третього світу, трошки занедбаною, забутою, другорозрядною проблемою. Як тільки ми зуміємо вийти на інший рівень риторики, тоді – так. Але тут без власних сил нам ніяк не обійтися", – додав Бадрак.

Нагадаємо, раніше Валентин Бадрак розповів, що в Україні підходить до завершення розробка потужної протикорабельної крилатої ракети. Вона може стати серйозним аргументом у спорі з Росією на Азовському морі.

Теги: Новини України Новини політики НАТО Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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