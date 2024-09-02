На Львівщині військовий вдарив ножем свого побратима

На Львівщині взяли під варту військового, який вдарив ножем солдата. Зазначається, що між чоловіками стався конфлікт.

Інцидент трапився 23 серпня на території наметового містечка однієї з військових частин.

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Що відомо

Уродженець Полтавщини, який проходить військову службу у званні солдата, під час раптового конфлікту накинувся з ножем на іншого солдата. Потерпілий зазнав важких травм.

Встановлено, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом завдання тяжкого тілесного ушкодження.

Яворівський райсуд уже обрав затриманому запобіжний захід – його арештували на два місяці без права внесення застави. Досудове розслідування справи триває.

До слова, 15 серпня у Доброводах чоловік у військовій формі розстріляв людей біля місцевої школи.