Ветерана ЗСУ та ветеринара Олексія Притулу облаяв чоловік, який привів до нього на прийом собаку

В Одесі чоловік облаяв військового Олексія Притулу, який зараз працює ветеринаром. Сталося це після того, як захисник показав, що не має ніг.

Відомо, що Олексій Притула у вересні 2022 року під час наступу на Лиман отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи.

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Скандал в Одесі

Зазначається, що відповідний інцидент трапився вранці 3 липня. Під час прийому ветеринар попросив чоловіка розвернути його собаку до нього. Власник сказав тому, щоб Притула самостійно встав та подивився.

Після того, як захисник обернувся та показав чоловіку протези, той відреагував агресивно — облаяв лікаря та просто пішов з кабінету.

Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя,

– написав ветеран.

Чоловік в Одесі облаяв військового та ветеринара: дивіться відео

Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул опублікував відео, на якому завітав до чоловіка додому – той, схоже, був удома, але двері не відчинив. Ганул сказав: "Ми почекаємо".

Зазначимо, що нещодавно у конфлікт з колишнім військовим втрапив народний депутат Микола Тищенко. У Дніпрі його охорона затримала та побила колишнього бійця "Кракена" Дмитра Павлова. Військового щонайменше двічі вдарили та душили. Також на нього одягли залізні кайданки й впродовж 20 хвилин не знімали їх. Наразі Тищенку вручили підозру та відправили під домашній арешт.