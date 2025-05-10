На Харківщині розслідують побиття чоловіка військовослужбовцями ТЦК

У Харкові поліція розпочала кримінальне провадження після інциденту між співробітниками ТЦК та 49-річним чоловіком, якому завдали тілесних ушкоджень під час конфлікту. Керівництво Харківського ОТЦК засудило дії військовослужбовця, який вдався до фізичного насильства.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. 9 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення, що в приміщенні ТЦК в Індустріальному районі незаконно утримують 49-річного чоловіка.

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Поліція розслідує побиття 49-річного чоловіка військовими

За словами заявника, його братові було завдано тілесних ушкоджень під час словесного конфлікту з військовослужбовцями. Постраждалого було доставлено до медичного закладу, де він надав покази та написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень співробітниками ТЦК.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Водночас у соціальних мережах було оприлюднене відео, на якому йдеться про побиття колишнього військовослужбовця військовими Немишлянського ТЦК.

Керівництво Харківського ОТЦК та СП одразу засудило дії військовослужбовця, зазначивши, що конфлікт розпочався через непорозуміння. У зв'язку з цим призначено службове розслідування, за результатами якого буде вжито відповідних заходів, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Громадянам рекомендується повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення правопорушень або конфліктів, а також звертатися на гарячу лінію Харківського ОТЦК та СП за номером 066 033 81 62.