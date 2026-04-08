Військовослужбовці 18 – 25 матимуть відстрочку після служби, – Міноборони

Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Чи можуть військові 18 – 25 оформити відстрочку після служби?

Команда Міноборони спільно з парламентським Комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки доопрацювала постанову, тож норма вже повністю запрацювала.

Відтепер військові від 18 до 25 років, які відслужили річний контракт у Силах оборони та звільнились після його завершення, мають гарантовану відстрочку від призову. Уряд затвердив чіткий механізм її оформлення, і він уже діє на практиці.

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового,

– уточнив Федоров.

Міністр додав, що це рішення формує основу сучасної професійної армії, де служба є свідомим та виваженим вибором.

