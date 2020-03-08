"Військовослужбовці" напідпитку у Києві влаштували ДТП

У Києві біля станції метро "Нивки" автомобіль Volkswagen вилетів з дороги та в'їхав в опору мосту. Водій та пасажир кажуть, що є військовослужбовцями. Свідки ж переконані, що винуватці ДТП – нетверезі.

Про аварію за участю Volkswagen у Києві, яка сталася вночі 8 березня, розповіли у "Києві Оперативному".

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Поліція ситуацію наразі не коментує. Відомо, що в автомобілі було двоє чоловіків. Від удару транспорту об опору мосту обоє пробили головою лобове скло.

Обидва учасники ДТП кажуть, що є військовослужбовцями (чи правда це, чи ні – наразі не підтверджено). Як потрапили в ДТП – зрозуміти не можуть.

Зі слів свідків – якраз і не дивно, що авто влетіло в міст, адже і водій, і пасажир були в очевидному стані сп’яніння.

Фото та відео з місця подій від "Києва Оперативного":