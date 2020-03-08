03:40
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      "Військовослужбовці" напідпитку у Києві влаштували ДТП

      -
      ДТП на Нивках / "Київ Оперативний"

      У Києві біля станції метро "Нивки" автомобіль Volkswagen вилетів з дороги та в'їхав в опору мосту. Водій та пасажир кажуть, що є військовослужбовцями. Свідки ж переконані, що винуватці ДТП – нетверезі.

      Про аварію за участю Volkswagen у Києві, яка сталася вночі 8 березня, розповіли у "Києві Оперативному".

      До теми Пікап розтрощив священну статую моаї на острові Пасхи: фото

      Поліція ситуацію наразі не коментує. Відомо, що в автомобілі було двоє чоловіків. Від удару транспорту об опору мосту обоє пробили головою лобове скло.

      Обидва учасники ДТП кажуть, що є військовослужбовцями (чи правда це, чи ні – наразі не підтверджено). Як потрапили в ДТП – зрозуміти не можуть.

      Зі слів свідків – якраз і не дивно, що авто влетіло в міст, адже і водій, і пасажир були в очевидному стані сп’яніння.

      Фото та відео з місця подій від "Києва Оперативного":

       

       

      Американське видання Vox переконує своїх читачів, що Крим – "російський"
      7 березня
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      7 березня , 22:12 Головні новини 7 березня: інтерв'ю Зеленського, суд у справі MH17
      Ірина Вихрущ
      7 березня , 22:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 березня , 21:30 Чому Зеленський позбувся Гончарука та Рябошапки: які зміни відбулися в уряді
      Анна Калюжна
      7 березня , 20:00 У Сумах чоловік захистив жінку від зґвалтування, але сам потрапив до суду
      Ірина Шиба
      7 березня , 19:30 Обман з трибуни Верховної Ради: чому Аваков залишився в уряді
      Віталій Шабунін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук