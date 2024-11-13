Влаштували погром та втекли: у частині під Новосибірськом масово дезертували військові

Російські військовослужбовці 13 листопада влаштували масову втечу з військової частини під Новосибірськом. Перед цим вони вчинили погром.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство.Новости".

Цікаво Росіяни забрали з кіностудії "Мосфільм" танки 50-х років на війну з Україною

Що відомо про масове дезертирство росіян під Новосибірськом

Першим про втечу повідомив голова селища Коченево в Новосибірській області, де розташовувалася військова частина. За словами росіянина, втечу здійснили 10 військових, які до цього вже самовільно залишали свої частини.

Вони поїхали із селища на таксі, уточнив чиновник. Пізніше чотирьох тих, хто втік, затримали за межами Коченівського району.

До вечора стало відомо ще про трьох затриманих. Усього у втечі, за даними російських телеграм-каналів, брали участь 12 військових. Водночас припускається, що учасників втечі може бути ще більше. Так, сестра одного з військових заявила опозиційному виданню, що втекти могли 15 солдатів.

Цікаво, що орієнтування на сімох військових вже опублікували орієнтування. З них російським журналістам стало відомо, що троє з цих військових – 35-річний Віктор Сергєєв із Хакасії, 24-річний уродженець Красноярського краю Алєксандр Богачов та 44-річний Анатолій Сєркін з Красноярського краю раніше уже були засуджені.

Так, Сергєєв був фігурантом кримінальних справ про підпал машини, крадіжки, а також про застосування насильства щодо представника влади. Богачов притягувався до відповідальності за виробництво та збут наркотиків. Сєркіна, згідно з даними з орієнтувань, судили за крадіжку адаптера передачі сигналу цифрового телебачення і захоплення заручника.

Чому російські солдати вирішили втекти з військчастини

До своєї втечі Алєксандр Богачов зняв відео, на якому видно, як військові б'ють шибки та дошки пошани в одній із будівель на території частини перед втечею.

Те, що відбувається Богачов назвав "бунтом". Мати військового розповіла одному з російських видань, що її син зазнав поранення на війні в Україні та розраховував на здобуття категорії придатності "Д", яка звільняє від подальшої служби у військах.

Росіяни масово дезертували з військчастини під Новосибірськом: дивіться відео (18+)

Спочатку, за словами співрозмовниці видання, військових тримали в частині в Абакані, а потім перевели до Новосибірської області. У вівторок Багачов, за словами матері, відправив їй відео, в якому розповів, що його та інших військових вирішили відправити назад до України. Пізніше матір військового повідомила, що її сина затримали.

Сергєєв після втечі заходив на свою сторінку у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Він повідомив опозиційному виданню ASTRA, що "командування частини погано" до них ставилося.

Російський солдат також зазначив, що "всі відповідні документи, відео та голосові повідомлення вже були надіслані до певних структур".

Сестра Сєркіна сказала російським журналістам, що вже після втечі змогла зателефонувати братові, і він сказав їй, що не брав участі в втечі. Зокрема, жінка наголосила, що дійсно втекли 15 людей, але її брата "просто приписали до втікачів".

За даними журналістів, це одне з найбільших дезертирств російських солдатів із військових частин, про яку стало відомо публічно.