Вийти у Києві можна тільки за сигналом повітряної тривоги в укриття

Київ став місцем, де ведуться активні бої та наступи окупанта. Люди сидять в укриттях і вийти ще кудись їм не можна через небезпеку.

Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці нема, про це заявив міський голова Віталій Кличко.

До теми У Києві створюють гуманітарний штаб для допомоги мешканцям

Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп,

– розповів Кличко.

Він пояснив, що саме задля безпеки мешканців запровадили комендантську годину до завтрашнього ранку. Кличко просить не виходити на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття.

"Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців у всій Украіні", – додав мер.

Жертви війни у Києві

Віталій Кличко також повідомив, що у Києві, від початку атаки, з 24 лютого, загинули або померли 9 мирних жителів, в тому числі одна дитина.

ВІддали своє життя також 4 невідомих особи та 18 військових і бійців теробони.

Поранені 106 людей, Із них 47 цивільних. Зокрема, троє дітей. В тому числі 17-річний курсант.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.