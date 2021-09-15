Це сталося приблизно о першій ночі. Водій вантажівки не постраждав, а в його автомобіля майже не було пошкоджень.

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Їхали в одному напрямку

Загиблому водію ВАЗ 11183 було 35 років. Він їхав у напрямку селища Безлюдівка, що під Харковом. Чоловік, ймовірно, не справився з керуванням і влетів у зад вантажівки з цистерною DAF XF.

Коли на місце прибули медики, вони могли лише констатувати смерть водія. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Вибились навіть вікна

На фото з місця помітно, що легковик практично повністю зім'явся. У нього окрім пошкодженого корпусу, також не було більшості вікон. Натомість у вантажівки лише відбилася частина заднього бампера та помітна легка вм'ятина.

Автомобіль жорстко влетів у бензовоз у Харкові / Фото Нацполіції та телеграму ХС