Про це стало відомо 23 липня. Як саме чоловік врятувався – не пам’ятає.

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Його вважали загиблим

Про те, що чоловіка понесло течією, повідомили очевидці, які це зафільмували. Згодом його почали шукати акваторії поблизу Аркадії та вважали загиблим.

Однак потім з'ясувалося, що чоловік із відео таки вижив. Його госпіталізували до місцевої медустанови.

Який його стан

Повідомляють, що потерпілий втратив свідомість. Він не пам'ятає, як зміг вибратися. У нього діагностували черепно-мозкову травму та часткову втрату пам’яті.

До нас доправили пацієнта з порушенням свідомості, який отримав травми під час стихійного лиха. Наразі він проходить лікування в нейрохірургічному відділенні. Стан його стабільний,

– розповіла нейрохірургиня Одеської лікарні №11 Лариса Петкова.

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