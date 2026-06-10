Перші реальні переговори, – політолог розкрив, що насправді стоїться за візитом Абрамовича

Приїзд Романа Абрамовича до Києва свідчить про глибоку недовіру російського диктатора до власних спецслужб та офіційних дипломатичних каналів. Водночас Кремль публічно демонструє войовничу риторику та вимагає від олігархів фінансування війни.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що оприлюднення деталей цих кулуарних переговорів стало для Путіна найбільшим ударом.

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Для чого Путін відправив Абрамовича до Києва?

Раніше Путіна не бачили місяцями, а медіа публікували так звані "консерви" – заздалегідь записані новини та сюжети. А останнім часом він постійно робить заяви про перемогу та наступ. Що наштовхує росіян на думку, що переговори не потрібні, тому що вони й так все завоюють.

А непублічно направляє Абрамовича, щоб він почав говорити з українською владою, очевидно, зондуючи обсяг якихось відповідних компромісів. І я думаю, що найбільше Путіна образило те, що ці переговори зробили публічними, а він хотів найбільше цього уникнути,

– наголосив Олещук.

Не так давно російські олігархи закликали скинуся грошима на війну, апелюючи до того, що вже от-от фінал. Водночас паралельно в обхід усіх офіційних каналів російський президент посилає персонального емісара, щоб поговорити, а раптом Україна на щось погодиться.

До того ж президент України заявив, що досягнув мети, яку він ставив під час публікування відкритого листа.

"Ми можемо лише гадати, що це могла бути за мета. Але я підозрюю, що вона пов’язана з донесенням відповідного меседжу для російських еліт, що, мовляв, Путін розказує про вічну війну, а сам шукає варіанти, як все завершити, але при цьому зробити це з вигодою для себе", – сказав політолог.

Чи справді Кремль розраховує на швидку перемогу: дивіться у відео

Що відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?

Президент Зеленський наголосив на важливості прозорої та чітко визначеної ролі Європейського Союзу в переговорному процесі. Він підкреслив, що через статус Росії як агресора класичне посередництво є неможливим, проте ЄС володіє достатньою політичною вагою, щоб змусити Путіна зупинити війну.

На думку глави держави, найбільш ефективним представництвом від Європи у майбутніх переговорах є формат Є3, що об’єднує Німеччину, Францію та Велику Британію, хоча остаточний вибір делегатів залишається за самими європейськими партнерами. Зеленський також відзначив ключову роль США, які спільно з Європою мають стати гарантами безпеки для України.