Блінкен міг привезти 2 приховані меседжі: що США хотіли передати Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня перебував з візитом у Києві. Він міг обговорити дві важливі теми з військово-політичним керівництвом України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Блінкен – найвпливовіший дипломат на планеті. Цей візит був дійсно важливим для України.

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Про що Блінкен міг говорити з українською владою

Як наголосив Давидюк, насамперед йшлося про контрнаступ ЗСУ. Після зустрічей військово-політичного керівництва із представниками США, а згодом – з натівськими генералами Америка змінила публічну риторику про наступальну операцію ЗСУ. Одразу пішли меседжі про правильну динаміку.

Коли на технічному рівні топпрофесіонал (Залужний – 24 Канал) пояснив, що та як рухається і наскільки все вийшло більше, ніж могло бути, то вони зрозуміли. І ніхто в таких умовах не зробив би більше. Залужний пояснив реальну ситуацію. І вони її зрозуміли,

– розповів Давидюк.

Тепер Блінкен приїхав, щоб почути, чого саме Україна зараз потребує від міжнародних партнерів. Адже сама Америка – велика забюрократизована демократія. Вони мають спланувати бюджет, виробництво зброї, забезпечити політичне рішення та організувати ще безліч різних процесів. До цього готуються завчасно.

Дивіться розмову з Миколою Давидюком на ютубі 24 Каналу

Інше важливе питання – корупція. Нещодавно радник президента США Джейк Салліван зустрівся з представниками трьох українських антикорупційних інституцій. Зараз Блінкен привіз відповідь.

Захід дає знати, що чиновники, які "прокралися", не мають права подавати руку західним партнерам. Це теж було озвучено. Тому чекаємо кадрових змін. Київ готував антикорупційну риторику – міністра змінили, Коломойського посадили в СІЗО та ще багато чого зробили. Але поки що цього недостатньо, щоб сказати, ніби ми побороли корупцію. Деякі найбільші казнокради в Міноборони досі залишаються на місцях та прекрасно себе почувають,

– вважає Давидюк.

Візит Блінкена: коротко