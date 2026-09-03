"Здебільшого рутина": Рубіо розвіяв чутки довкола поїздки директора ЦРУ до Москви

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нещодавній візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви мав на меті налагодження каналів комунікації між розвідками двох країн. За його словами, такі робочі контакти є рутинними.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Що сказав Рубіо про візит директора ЦРУ у Москву?

Посадовець підкреслив, що візит керівника Центрального розвідувального управління не мав під собою надзвичайного чи таємного підтексту.

Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальше розбудовування цих каналів комунікації між розвідками. Такі речі можуть виявитися корисними в період кризи чи конфлікту,

– сказав держсекретар США.

Поїздка директора розвідувального відомства до столиці Росії відбулася 25 серпня. Раніше The Wall Street Journal та Politico повідомляли, що 25 серпня Джон Реткліфф відвідав Москву, де міг попередити російську сторону про неприпустимість нападу на країни НАТО.

Сам факт зустрічі з російською стороною підтвердив глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Водночас подробиці переговорів між представниками розвідок США та Росії залишаються невідомими.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви не передавав Росії жодних спеціальних повідомлень від Вашингтона. За словами Трампа, поїздка була звичайною робочою зустріччю Реткліффа з російським колегою, які періодично проводять такі переговори. Крім того, американський лідер заявив, що не бачить загрози нападу Росії на країни НАТО.

До слова, російський диктатор Володимир Путін відмовився від особистої зустрічі з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту. За даними росЗМІ, після переговорів Реткліффа з керівниками російських спецслужб у Кремлі вирішили, що зустріч із Путіним не має сенсу. Американський посадовець, за інформацією джерела, закликав Москву якнайшвидше домовитися про завершення війни проти України, наголошуючи на погіршенні військового та економічного становища Росії.