Гутерреш підпалив гілку, на якій сидів: політолог розібрав його візит на саміт БРІКС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш взяв участь у саміті БРІКС у Казані, де зустрівся з воєнним злочинцем Владіміром Путіним й навіть потиснув йому руку. Насправді ж поїздкою до Росії Гутерреш намагався виправдати існування Організації Об'єднаних Націй.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що у російсько-українській війні, яка є найбільшим конфліктом сучасності, ООН не має свого конструктивного місця. Ба більше, слабкості цієї структури створюють додаткові проблеми.

До теми "Цей аргумент не працює": Кислиця вщент знищив виправдання генсека ООН щодо поїздки до Путіна

Навіщо генсек ООН поїхав на саміт БРІКС

Політолог вважає, що візитом на саміт БРІКС у Казань Гутерреш підпалив гілку, на якій сам сидить. Проте нікого з експертного середовища такий візит не здивував. Адже те, що мертве померти не може. Це стосується й ООН, й самого Гутерреша.

Генсек Організації Об'єднаних Націй відмовився від участі у Глобальному саміті миру, який відбувся у червні 2024 року, адже там йому б довелося вислухати все те, в чому ООН недієздатна та легітимізувати дискусію про те, що це абсолютно імпотентна структура. Натомість Гутерреш поїхав на саміт БРІКС.

Це ж можливість зустрітися, потиснути руки Путіну й потім сказати з гордим виразом обличчя, що Гутерреш саме той, хто готовий робити брудну роботу,

– зазначив Саакян.

Вкрай важливо, що Володимир Зеленський відмовив у візиті Гутерреша до України через участь у саміті БРІКС, щоб не легітимізувати легенду, що нібито генсек ООН є посередником й може бути частиною мирного процесу. Водночас речник генсека ООН заперечує саме такий контекст цієї тези.

"Хоча можна було прямо сказати, що поки у Гутерреша на костюмі не обсохла українська кров після поїздки в Казань, а крихти від казанської паляниці все ще на його безвусому обличчі, то в Києві не будуть раді його візитові", – мовив політолог.

Яка насправді позиція Гутерреша

Під час перебування на саміті БРІКС генсек ООН виступив з промовою, в якій закликав до миру в Україні, відповідно до Статуту ООН. Втім, не назвав сторону, відповідальну за війну.

На думку політолога, Гутерреш хоче бути посередником, але не називатиме речі своїми іменами, а говоритиме лише нейтральну риторику, що є частина західної дипломатичної школи. Втім, він мав би послуговуватись резолюцією Генеральної асамблеї ООН, у якій чітко вказано, хто агресор, а хто жертву, й на чиїй стороні стоїть Статут ООН.

Однак він має прокитайські погляди, тому риторика й термінологія, якою він послуговується, залежатиме від того, якою вона є в так званому китайсько-бразильському мирному плані,

– зауважив Саакян.

За його словами, Гутерреш взяв участь у саміті БРІКС не без бажання на це Китаю. Адже усіх збирав Китай і саме китайські ідеї та інтереси лежать в основі прикінцевого комюніке. Росії нічого не вдалося отримати, окрім картинки.