Атака можлива вже найближчим часом: ISW пояснив загадковий візит глави ЦРУ до Москви

Американська розвідка публічно заявляла, що Росія може напасти на НАТО у найближчі кілька років. Втім, візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може означати, що Москва готується здійснити агресію проти однієї з країн Альянсу вже найближчим часом.

Прибуття Джона Реткліффа до Москви на військово-транспортному літаку C-17 та американському кортежі може свідчити, що США вважали отриману розвідінформацію важливою та терміновою. На це звертають увагу в Інституті вивчення війни.

Які плани Росії змусили США непокоїтися?

Те, у якому форматі відбувалася поїздка глави ЦРУ до Москви, може свідчити, що США побоюються можливого нападу Росії на Альянс вже найближчим часом.

За даними The Wall Street Journal, Реткліфф попередив Росію не нападати на країни НАТО. Він також застеріг російських чиновників від ескалації конфлікту зі союзниками США по НАТО, особливо з Естонією, Латвією та Литвою.

Візит директора ЦРУ до Москви для передачі подібного застереження є незвичним і зазвичай використовується у справах надзвичайної важливості та високої чутливості,

– зауважили аналітики.

27 серпня директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з Реткліффом.

Російський інсайдерський ресурс ВЧК-ОГПУ також стверджував 26 серпня, що на зустрічі були присутні двоє керівників підрозділів ФСБ Росії, зокрема керівник підрозділу, відповідального за операції на території колишніх радянських республік.

Характер російської загрози, яку США, за повідомленнями, намагаються стримати у 2026 році, суттєво відрізняється від ситуації наприкінці 2021 року, коли Росія готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Останній візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс намагався в останній момент переконати Росію відмовитися від повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак ситуація під час візиту Реткліффа у 2026 році зовсім інша, тому пряме порівняння цих двох поїздок не зовсім коректне.

Наприкінці 2021-го – на початку 2022 року російські війська вже активно нарощували біля українського кордону кількість військової техніки, особового складу та інших ресурсів, готуючись до масштабного вторгнення.

Водночас ISW не зафіксував конкретних ознак того, що Росія готується до масштабного вторгнення в країни Балтії.

Однак Росія може завдати ударів по цілях у країнах Балтії або здійснити обмежене сухопутне вторгнення невеликими силами. Для такої операції не обов'язково потрібне масштабне й помітне перекидання військ, тому вона може не мати тих ознак підготовки, які аналітики спостерігали у 2021 році перед вторгненням в Україну.

Наразі незрозуміло, чи наказував або схвалював президент Росії Володимир Путін проведення будь-яких подібних операцій. Водночас сам візит Реткліффа є важливим сигналом і може свідчити про те, що США мають інформацію про підготовку Росії до акту агресії у більш близькій перспективі, а не просто "у найближчі кілька років".