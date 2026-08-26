Одне важливе попередження: полковник запасу ЗСУ припустив, чому глава ЦРУ приїжджав у Москву

Голова американської розвідки Джон Реткліфф відвідав Москву. Його візит до російської столиці насамперед варто розглядати з військового погляду.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що літак, яким він прилетів, – не є цивільним бортом. Це велике транспортне судно, яке може перевозити 85 тонн вантажу.

Що насправді могло стояти за польотом глави ЦРУ

Полковник ЗСУ у запасі пояснив, що якщо такий літак летить у Москву, то, ймовірно, він щось привозив або забирав. Можливо, везли розвідувальне обладнання або змінювали серйозні сервери. Якщо це був саме візит керівника ЦРУ, то політ такого борта виглядає логічно лише у випадку великого вантажу або специфічної місії.

У контексті цього візиту не треба забувати, що на Близькому Сході у США є великі проблеми. Трамп фактично програв у війні проти Ірану.

Але я не думаю, що через Москву намагалися розв'язати іранське питання. Іранський режим зараз дуже сильний, він фактично взяв під контроль усе державне управління, і американцям звідти доведеться йти,

– додав Роман Світан.

У регіоні вже склався новий союз між Саудівською Аравією, Пакистаном і Туреччиною, і США там дедалі менше потрібні. Ймовірно, американцям доведеться звідти піти, як колись з Афганістану.

Деталі візиту глави ЦРУ до Москви: дивіться відео

Скоріш за все, головна причина візиту Джона Реткліффа до Москви – активність російського флоту на Балтиці. Там останнім часом дуже серйозна ситуація. НАТОвцям навіть доводилося проводити протичовнову операцію в районі Калінінграда. Вони серйозно працювали там у закритому режимі.

І саме після цих подій з Риги прилетів борт до Москви. Це могло бути попередженням: ще одне підводне судно зачепить енергокабель чи буде нова провокація на Балтиці – і наслідки будуть жорсткі,

– наголосив Роман Світан.

Цікаво, що на таку розмову вистачить 10 хвилин у центрі Москви. Прилетіти, попередити й полетіти назад. Саме активність росіян у Балтиці, скоріш за все, була ключовою причиною для візиту американського посадовця.

Зауважимо, що у Росії підтвердили візит. Речник Путіна повідомив про "взаємодію на лінії силових структур". Інших деталей він не надав. Також відомо, що переговорів з очільником Кремля не було, їх не планують і в майбутньому.