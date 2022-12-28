До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва. Це перший його візит до України.

Лекорню прибув до столиці України сьогодні, 28 грудня. Він планує зустрітись з главою Міноборони Олексієм Резніковим.

До речі Радник Байдена приїжджав до Києва та зустрівся із Зеленським

Що відомо про візит Лекорню

Міністр приїхав до України потягом із Варшави. Вранці 28 грудня він поклав вінок до Стіни пам'яті героїв на Михайлівській площі.

Відомо, що Лекорню проведе переговори з міністром оборони Олексієм Резніковим. Вони обговорять постачання французької зброї в Україну.

Чи зустрінеться Лекорню з президентом Володимиром Зеленський – поки невідомо.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва / Скриншоти

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