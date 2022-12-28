До Києва прибув міністр оборони Франції Лекорню
28 грудня 2022, 13:27Читать новость на русском
Джерело:BFM TV
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва. Це перший його візит до України.
Лекорню прибув до столиці України сьогодні, 28 грудня. Він планує зустрітись з главою Міноборони Олексієм Резніковим.
До речі Радник Байдена приїжджав до Києва та зустрівся із Зеленським
Що відомо про візит Лекорню
Міністр приїхав до України потягом із Варшави. Вранці 28 грудня він поклав вінок до Стіни пам'яті героїв на Михайлівській площі.
Відомо, що Лекорню проведе переговори з міністром оборони Олексієм Резніковим. Вони обговорять постачання французької зброї в Україну.
Чи зустрінеться Лекорню з президентом Володимиром Зеленський – поки невідомо.
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва / Скриншоти
Як Франція допомагає Україні у війні
- Раніше Себастьєн Лекорню заявив, що часто стикається з питанням доцільності допомоги ЗСУ.
- Нещодавно Франція передала українській армії 6 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.
- У листопаді Франція передала Україні чергову військову допомогу. До неї увійшла нова система залпового вогню LRU.
- До речі, Франція надасть Україні нову військову допомогу. Її відправлять на початку 2023 року. До партії зброї від Франції можуть увійти артилерійські установки.