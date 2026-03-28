Зі спецзавданням від Путіна: навіщо насправді Лукашенко їздив у КНДР

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит у КНДР. Зокрема, тут може бути політичний меседж від кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Путін попросив Лукашенка покласти квіти до монумента в Пхеньяні як знак вдячності за допомогу КНДР у так званій "сво". Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко зауважив 24 Каналу, що білоруський диктатор з великим вінком, а його син – з маленьким букетом.

Читайте також Трамп хоче запросити Лукашенка до Білого дому, – FT

"Якоюсь мірою Лукашенко показує неповагу до свого "хазяїна", до Путіна. Насамперед він зробив це не сам, а доручив Колі. Також стоїть величезний вінок у ріст Лукашенка, а якийсь куций букет дали. Тобто хитрий меседж: "Це не я, а Коля". З іншого боку, можна читати, що Микола готовий виконувати доручення в інтересах Росії. Тобто тут теж є гра", – припустив він.

Навіщо Лукашенку візит до КНДР?

Павло Латушко вважає, що цією поїздкою Лукашенко хоче довести білорусам свою легітимність. Адже загалом він їздить лише у Росію. Тому йому важливо показати, що він важливий у зовнішній політиці. Хоча відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин є ізгоєм.

Він чудово спрогнозував, що його поїздка до Пхеньяна викличе інтерес. Усі напишуть, що Лукашенко поїхав до Кім Чен Ина. Неважливо, що це критично для нього, негативний імідж. Важливо, що про нього напишуть. Він використав цей момент,

– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Лукашенко зустрівся з Кім Чен Ином: що відомо?