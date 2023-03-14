Спроба щось протиставити НАТО: яка мета візиту Лукашенка в Іран

Алєксандр Лукашенко побував з візитом в Ірані. Під час поїздки до Тегерана білоруський диктатор намагався створити ілюзію власної важливості.

Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, під час свого візиту до Ірану Лукашенко насправді не міг проявитися як самостійний політичний діяч.

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"Лукашенко перебуває у більшій ізоляції, ніж Путін"

Адже самопроголошеного президента Білорусі ніхто у цивілізованому світі не сприймає як самостійного політика.

Лукашенко перебуває навіть у більшій ізоляції, ніж Владімір Путін. Навіть якщо на Білорусь ще не накладені всі можливі типи санкцій, Захід не буде звертатися до білоруського диктатора. Адже він майже не впливає на реальну ситуацію,

– зазначив Божко.

Політичний консультант зауважив, що самопроголошеного президента Білорусі дедалі менше вважають лідером суверенної держави. Натомість до нього ставляться, як до керівника маріонеткового уряду, яким насправді керує Росія.

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Яким було завдання Лукашенка в Ірані

Вирушивши до Ірану, білоруський диктатор намагався створити хоча б якусь ілюзію власної суб'єктності. Ймовірно, Кремль міг дати йому певне завдання.

Не виключено, що Лукашенкові буде відведена певна роль лідера держави у новому антизахідному альянсі. У рамках створення моделі такого об'єднання або хоча б підписання певного договору білоруський диктатор і міг відвідати Іран,

– припустив Божко.

За його словами, старі формати, які Росія створювала раніше, вже не працюють. Наприклад, вже майже вичерпала свою роль Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Зараз в ОДКБ відбуваються внутрішні чвари. Вірменія постійно каже, що її національні інтереси не захистили під час конфлікту з Азербайджаном", – розповів політичний консультант.

Росія прагне створити "східне НАТО"

Він зазначив, що занепад старих антизахідних організацій призводить до того, що Росія та її сателіти прагнутимуть створювати нові коаліції, які могли б протистояти Заходу.

Наприклад, Москва та її союзники будуть активнішими у прокитайських утвореннях, як-от у Шанхайській організації співробітництва. Це потрібно Кремлю для того, аби створити альтернативне поле – щось на кшталт "східного НАТО",

– сказав Божко.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" вважає, що Лукашенко і сам не у захваті від того, що втрачає свою політичну самостійність. Однак диктатор не може нічого вдіяти, оскільки сам перебуває в ізоляції, і не здатен опиратися тиску з боку Москви.

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