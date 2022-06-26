Візит Макрона та Шольца до Києва: про що говорили за зачиненими дверима

Очільники трьох найбільших європейських країн – Франції, Німеччини та Італії, до яких приєднався ще румунський президент, це водночас і керманичі країн, які намагаються до останнього зберегти якісь можливості для завершення цієї війни через діалог з РФ. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

До прикладу, Італія з цього приводу висунула цілий мирний план. Деякі перебувають у постійному контакті з Путіним, як це робить президент Макрон.

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Переговори з європейцями

Це ті країни, котрі надають нам допомогу не в таких об'ємах і не такими швидкими темпами, як нам хотілося б. Таким чином воліючи зберегти простір для дипломатичного маневру.

Врешті, це саме ті гравці, з якими можуть обговорюватися будь-які варіанти завершення чи призупинення конфлікту. Це теж треба мати на увазі. І, звісно, що такі речі обговорюються за зачиненими дверима. Проте, це все цілком можливо.

З європейцями могли говорити про завершення війни / Колаж сайту 24 каналу

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Поїздка Макрона на Київщину

Президент Макрон чітко сказав, що побачене там (населені пункти після окупації – 24 канал) його вразило. Ці слова звучать трохи дивно з огляду на те, що кадри тих подій зараз вже є у відкритому доступі в інтернеті та на ТБ.

Світова преса також не оминула увагою ці російські злочини. Вочевидь, Макрону треба було все це побачити на власні очі, щоб остаточно повірити.

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Для того такі візити і відбуваються, щоб люди самі у всьому переконалися наживо. Після такого позиціям візитерів властиво мінятися зі значною долею вірогідності.