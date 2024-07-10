Є погана й хороша новина: про що могли говорити Моді та Путін

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня приїхав в Росію з візитом. Їхні обійми та теплий візит викликає занепокоєння, однак тут є й погана новина для обох країн.

Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що балачки Владіміра Путіна з Моді є пустими та без сенсу. Індія все більше не задоволена співпрацею з Росією.

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Погана та хороша новина

За словами Мілова, індійська зовнішня політика завжди була максимально егоїстичною. На всіх міжнародних форумах та зустрічах влада, де розв'язуються питання війн, економіки чи навіть клімату, влада Індії завжди говорить те, що їй вигідно. Варто залучати індійську опозицію, аби вона стала на захист демократичних цінностей.

Це дуже негарно виглядало, як Моді з ним (Путіним – 24 Канал) усміхався, обіймався на фоні цього тероризму (російський удар по лікарні "Охматдит" в Києві – 24 Канал),

– зауважив опозиціонер.

Однак Мілов розповів, що тут є і хороша новина. Дивлячись на всі останні візити та зустрічі російського диктатора варто звертати на пусті розмови. Хоча з Моді Путін говорив про нафту, але вони так і ні про що не домовились. Моді занепокоєний тим, що Росія експортує в його країну багато нафти, але індійські товари не купує.

Ця тема не вирішується через самих індійців, адже їхній рупій не є зручною валютою для міжнародних розрахунків,

– зазначив опозиціонер.

Крім цього, в Індії занепало військово-технічне співробітництво з Росією. Раніше вона закуповувала в країни-агресорки зброю, але тепер Путіну ця зброя важливіша для війни проти України.

Індія почала розвертатись в сторону Заходу щодо постачання озброєння та навіть можливого спільного її виготовлення,

– додав Мілов.