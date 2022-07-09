У Ватикані кажуть, що Папа Римський може приїхати в Україну ще влітку

Вже неодноразово з'являлися заяви про те, що Папа Римський Франциск має намір відвідати Україну. Зараз у Ватикані кажуть, що це може статися ще влітку.

Папа Римський може приїхати в Україну ще влітку

Франциск може нанести візит у серпні. Про це сказав секретар у справах відносин Ватикану з державами та міжнародними організаціями Пол Річард Ґаллаґер.

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Папа дуже переконаний у тому, що, якщо зможе здійснити візит, це може принести позитивні результати. Він сказав, що поїде в Україну, і завжди висловлював готовність відвідати Москву та зустрітися з російською владою,

– заявив він.

Дипломат Ватикану додав, що приготування подорожі до Києва розпочнеться після візиту в Канаду й не виключено, що Папа Франциск поїде в Україну вже в серпні, але "багато залежить від результатів поїздки до Канади". За словами Ґаллаґера, мандрівка в Канаду "є досить тяжкою".

Щодо контактів з Москвою і можливої подорожі туди, архиєпископ Ґаллаґер сказав, що їхні контакти з росією в цей період мають інституційний характер через Апостольського нунція в москві і через російського посла при Святому Престолі. Поза тим немає більших прямих або особистих контактів.

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